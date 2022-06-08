Akaryakıta büyük zam!
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 1 lira 95 kuruş arttı. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İzmir ve Ankara’da 28.01, İstanbul'da ise 27.89 TL’ye yükseldi.
2022-06-08 07:09:13
Haber Global'in haberine göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş arttı. Zammın ardından İstanbul'da 25.94'ten satılan motorinin litresi 27.89'a yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 26.06'dan 28.01'e çıktı.
27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. 28 Mayıs tarihinde benzinin litresi 70 kuruş, motorinin litresi 97 kuruş artmıştı. Son olarak 2 Haziran tarihinde benzin 1 lira 22 kuruş, motorin ise 1 lira 49 kuruş zamlanmıştı.
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