Akaryakıta büyük zam!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 1 lira 95 kuruş arttı. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İzmir ve Ankara’da 28.01, İstanbul'da ise 27.89 TL’ye yükseldi.