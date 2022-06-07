AK Partili vekilin evi uzun namlulu silahlarla tarandı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'ın Şanlıurfadaki evi uzun namlulu silahlarla tarandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Akçakale ilçesine bağlı Büyücek Mahallesi'nde meydana geldi. AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'a ait 2 katlı eve, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı.

MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADIĞI ODAYA ATEŞ AÇMIŞLAR

İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, Akay'ın misafirlerini ağırladığı ve olay sırasında boş olan odaya 14 saçmanın isabet ettiğini tespit etti. Ekipler, bölgede inceleme yaparken, boş kovanlar ve diğer deliller toplandı.

Ahmet Akay'ın akrabaları, silahlı saldırı sonrası olay yerine geldi. AKP'li Akay'ın ise Şanlıurfa'ya doğru yola çıktığı öğrenildi. .