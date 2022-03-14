AK Parti ve MHP'den seçim kanununda değişiklik teklifi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız seçim kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifini kamuoyu ile paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, açıklamasında şunları kaydetti;

15 maddeden oluşan çalışmamızı maddeler kısmında özetleyeceğim. Bu 15 maddenin 2 maddesi 2839 sayılı milletvekili seçimi kanunu ile ilgili. 1 maddesi 2820 sayılı siyasi partiler kanunu ile ilgili. 9 maddesi 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri ile ilgili kananunla ilgili. 1 maddesi 2972 sayılı mahalli idareler kanunu ile ilgili.

Teklifimizin birinci maddesinde seçim barajının 7'ye indirilmesini teklif ediyoruz.

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