DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Thodex soruşturmasında çarpıcı gelişme! Faruk Fatih Özer müştekilere para gönderdi
14 Mart döviz kuru | Euro, Dolar, Sterlin, Riyal, Japon Yeni kaç Lira?
Ertuğrul Özkök'e göre Berat Albayrak niçin isitif etti?
Hangi sigaralara zam geldi? Sigaraya zam mı yapıldı? 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar?
TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura çekimi sonuçları açıklandı mı?
Hastaneler bugün kapalı mı 14 Mart? Doktorlar grevde mi? 14-15 Mart hastaneler açık mı?
Özgür Demirtaş: Faiz inadı enflasyonu çıldırttı, sonunda ne olacağını yazayım…
İzmir'de otobüslere zam mı geldi? İzmir ESHOT otobüs ve metro ücreti ne kadar oldu? ESHOT Öğrenci-Tam-İndirimli Kentkart ne kadar oldu?
AK Parti ve MHP'den seçim kanununda değişiklik teklifi
Çin'de yeniden panik! Koronavirüs kısıtlamaları geri geldi
İstifa ederken borçlu çıkmayın
İstanbul için yeni kar uyarısı! Tam bitti derken geri geliyor...
Ersin Destanoğlu için dev kulüp Türkiye'ye geliyor
Çin'den ABD'nin ''Rusya'' iddiasına yanıt
“Gardiyan devlet yerine, garson devlet anlayışını hâkim kılacağız”

TIMETURK / DÜNYA / AK Parti ve MHP'den seçim kanununda değişiklik teklifi

AK Parti ve MHP'den seçim kanununda değişiklik teklifi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız seçim kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifini kamuoyu ile paylaştı.

42 Dakika Önce
2022-03-14 11:15:51
AK Parti ve MHP'den seçim kanununda değişiklik teklifi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, açıklamasında şunları kaydetti;

15 maddeden oluşan çalışmamızı maddeler kısmında özetleyeceğim. Bu 15 maddenin 2 maddesi 2839 sayılı milletvekili seçimi kanunu ile ilgili. 1 maddesi 2820 sayılı siyasi partiler kanunu ile ilgili. 9 maddesi 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri ile ilgili kananunla ilgili. 1 maddesi 2972 sayılı mahalli idareler kanunu ile ilgili.

Teklifimizin birinci maddesinde seçim barajının 7'ye indirilmesini teklif ediyoruz.

Ayrıntılar geliyor... .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş