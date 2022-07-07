AİHM, Yunanistan'ı suçlu buldu

AİHM, göçmenleri ölüme iten Yunanistan'ı suçlu buldu. 11 kişinin öldüğü olay için Yunanistan, 330 bin euro tazminat ödemeye mahkum edildi.

Yunanistan, 20 Ocak 2014'te 27 göçmeni taşıyan mülteci teknesini batırarak 11 kişinin ölümüne sebep oldu.

Ölen ailenin yakınları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) gitti ve Yunanistan'dan şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti, yıllardır devam eden yargılamanın ardından, Yunan güvenlik güçlerinin ve yetkililerinin insan haklarını ihlal ettiğine hükmetti.

AİHM, yaşanan olayın Yunan adli makamları tarafından kusurlu bir şekilde incelendiğine karar verdi. Sahil güvenliğin gemi kazasında yaptıkları ve ihmalleri ile gemideki insanların ölümleri arasında doğrudan bir ilişki olduğu aktarıldı.

Mahkeme heyeti, 11 kişinin ölümü ve 16 kişinin insanlık dışı muameleye ve eziyete maruz kaldığı olayla ilgili 330 bin euro tazminat ödenmesine hükmetti.

Yunanistan mülteci botlarını kasten batırdı

AİHM, Yunanistan'ın mülteci botlarını kasten batırdığını, mültecilerin ölümüne sebebiyet verdiğini ve hayatta kalan mültecilere insanlık dışı muamele yapıldığını tescillemiş oldu.

AİHM'e göre Yunanistan 2 maddeyi ihlal etti

AİHM, Yunanistan'ın şu insan haklarını ihlal ettiğine hükmetti:

1- İnsan Hakları Sözleşmesi madde 2'deki yaşam hakkının kasten ihlali: Yunanistan, mülteci teknesini Türkiye'ye iterken, teknenin batacağını ve içinde bulunanların öleceğini hesaba katmalıydı.

2- Aynı maddenin dolaylı ihlali: Yunan yetkililer, yaşam hakkını korumaya yönelik olumlu adım atmadı.

3- İnsan Hakları Sözleşmesi madde 3 olan “İnsanlık dışı muamele ve eziyetin” kasten ihlali: Tekne batırıldıktan sonra hayatta kalan ve AİHM'e başvuran 12 kişi, Yunan güvenlik güçleri tarafından insanlık dışı muameleye maruz bırakıldı ve kendilerine eziyet edildi.

Mahkeme, oybirliği ile Yunanistan'ı suçlu buldu. TRTHaber