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TIMETURK / DÜNYA / AİHM kararını verdi: Litvinenko, Rus ajanlar tarafından öldürüldü

AİHM kararını verdi: Litvinenko, Rus ajanlar tarafından öldürüldü

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İngiltere'ye sığınan eski Rus casus Aleksander Litvinenko'nun Rus ajanları tarafından zehirle öldürüldüğü sonucuna vardı.

3 Saat Önce
2021-09-21 13:09:47
AİHM kararını verdi: Litvinenko, Rus ajanlar tarafından öldürüldü

AİHM, Litvinenko'nun 2006'da İngiltere'de öldürülmesi hakkında eşinin açtığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme, Litvinenko suikastının Rus ajanlar Andrey Lugovoy ile Dmitriy Kovtun tarafından düzenlendiğinin "şüphe götürmez bir gerçek" olduğunu belirtti.

Kararda, iki Rus ajanının zehirli maddeyi kendi başlarına temin etme imkanları olmadığı, Lugovoy ve Kovtun'un Rusya makamları tarafından yönlendirildiği ve kontrol edildiğine dair göstergeler bulunduğu kaydedildi.

AİHM, aynı zamanda Rusya'nın Litvinenko'nun ölümüyle ilgili gerçekleri ortaya çıkaracak ve sorumluları cezalandıracak etkili bir iç soruşturma yürütmediğini bildirdi.

LİTVİNENKO'NUN ZEHİRLENMESİ

İngiltere istinbaratı (MI6) için çalışan eski KGB ajanı Alexander Litvinenko, Londra'da bir otelde çayına karıştırılan radyoaktif Polonyum-210 maddesinden zehirlenerek 2006 yılında, 43 yaşında hayatını kaybetmişti. Litvinenko'nun ölümünden önce 3 kez Lugoyov ve Kovtun ile görüştüğü belirlenmiş, bu iki kişinin kaldığı otel odasında ve gittikleri yerlerde zehirli polonyum maddesinin kalıntılarına rastlandığı açıklanmıştı.

Rusya, İngiltere'nin kimliklerini tespit ettiği suikastçıları İngiltere'ye iade etmeyi reddetmiş, olay iki ülke ilişkilerinde gerginliğe neden olmuştu.

Litvinenko'nun ölümüyle ilgili İngiltere'deki soruşturmayı yürüten bağımsız komisyon tarafından hazırlanan raporda, Polonyum-210'un sadece devlet imkanlarıyla üretildiğine işaret edilerek, Litvinenko'nun iki eski Rus ajanı tarafından zehirlendiği kanaatine varıldığı ifade edilmişti.

Raporda, "Litvinenko'yu öldüren FSB operasyonu, muhtemelen FSB Başkanı Nikolay Patrushev ve Başkan Putin tarafından onaylandı." ifadesi dikkati çekmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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