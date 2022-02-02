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AİHM'e başvuru süresi 6 aydan 4 aya indi
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AİHM'e başvuru süresi 6 aydan 4 aya indi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuru için öngörülen 6 aylık süre, 1 Şubat 2022'den itibaren 4 aya indirildi.

1 Saat Önce
2022-02-02 13:36:06
AİHM'e başvuru süresi 6 aydan 4 aya indi

Avrupa Konseyi'ne üye 47 devlet tarafından kabul edilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni (AİHS) değiştiren 15 numaralı protokol, 1 Ağustos 2021'de yürürlüğe girmişti.

Ek protokolün değişik 35. maddesinin birinci fıkrasında, "Mahkemeye ancak, uluslararası hukukun genel olarak kabul edilen ilkeleri uyarınca iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra ve iç hukuktaki kesin karar tarihinden itibaren dört aylık bir süre içinde başvurulabilir" hükmünün ise protokolden 6 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

Bu kapsamda, mahkemeye başvuru için belirlenen 4 aylık yeni süre düzenlemesi dün uygulamaya girdi.

Bu zaman sınırı, 1 Şubat 2022 veya sonrasında, iç hukuktaki nihai karara ilişkin başvurular için geçerli olacak.

İç hukuktaki kesin karar, 1 Şubat 2022'den önce verilmişse, bu karara dayanarak yapılacak başvuru 4 aylık süreye değil, 6 aylık süreye tabi olacak. .

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