AİHM’den Johnson’a 'Ruanda' darbesi

İngiliz basını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), sığınmacıların Ruanda'ya gönderileceği uçuşu durdurma kararını, hükümetin yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme planını 'kaosa sürüklendiğini ve bunun Başbakan Boris Johnson için 'önemli bir darbe' olduğu yazdı.

Gazete manşetlerinde, son dakikada alınan AİHM kararıyla durdurulan uçuşla ilgili gelişmeler yer aldı.

Daily Mirror, hükümetin sığınmacıları göndermek için kiraladığı uçağa ödenen 500 bin sterline dikkat çekerek bunun vergi mükelleflerine yönelik "ahlaksız bir numara" olduğunu yazdı. "Ne zalim bir saçmalık" manşetiyle çıkan gazetede, ilk uçuşla ilgili sürecin kaos içinde sona erdiğini vurguladı.

Guardian gazetesi ise AİHM kararı sonucunda hükümetin binlerce sığınmacıyı Ruanda'ya sınır dışı etme planının "kaosa sürüklendiğini" ve bunun Başbakan Boris Johnson için "önemli bir darbe" olduğunu yazdı.

Metro gazetesi, karardan hemen önce bir avuç sığınmacının pistte bekletildiğini belirterek yaşananları "Ruanda hava komedisi" olarak nitelendirdi.

Times'a göre, İngiltere, karar sonucu Avrupalı ​​yargıçlarla bir çatışma içine girdi. Gazete, bir hükümet kaynağının "mesai vakti olmayan bir Avrupa Mahkemesi yargıcının, İngiliz mahkemelerinde günlerce süren tartışmaları geçersiz kıldığını" söylediğini aktardı.

Telegraph gazetesi ise kararın ardından hükümetin AİHM üyeliğinden ayrılmayı düşünebileceğini ileri sürdü.

Aşırı sağa yakın Daily Mail ise haberinde, sığınmacıları taşıyan bir tekne fotoğrafı ile "Strazburg'daki yargıçlar" tarafından durdurulan uçağı karşılaştırdı. Gazete, dev bir petrol tankerine çok yakın olan teknenin görüntüsünü daire içine alarak "İnsanlık bunun neresinde?" diye sordu.

i gazetesi de göçmen ve sığınmacıların, Manş Denizi'nden geçişlerine devam ettiğine dikkati çekerek salı günü gelen 260 kişi arasında onlarca çocuk ve bir bebeğin olduğunu yazdı. Gazete, bu geçişlerin, İçişleri Bakanlığının Ruanda politikasının caydırıcı olacağı yönündeki iddialarına şüphe düşürdüğünü belirtti.

- Tepki çeken plan ve AİHM kararı

İngiltere'de yasa dışı olarak bulunan göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya göndermek için 14 Nisan'da iki ülke arasında Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya insan hakları kuruluşları tepki göstermişti. 13 Haziran'da Temyiz Mahkemesi yargıçları, göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçuşun yapılabileceğine hükmetmişti. Bireysel başvuruları da reddedilen sığınmacıların avukatları, uçağın kalkmasına saatler kala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuru yapmıştı.

AİHM de dün uçağın hareketine dakikalar kala aldığı kararla uçuşu durdurmuştu.