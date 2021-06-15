Ahmedinejad: AB, ABD’nin gölgesinden ayrılmalı

İran’ın eski cumhurbaşkanlarından Mahmud Ahmedinejad, Avrupa Birliği’nin (AB), Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) gölgesinden ayrılması gerektiğini söyledi.

İran'ın eski cumhurbaşkanlarından Mahmud Ahmedinejad, Avrupa Birliği'nin (AB), Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) gölgesinden ayrılması gerektiğini söyledi.

Ahmedinejad, İran'da 18 Haziran'da düzenlenecek seçimler öncesi Euronews'e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ABD'de eski yönetimlerin İran politikalarında verdiği vaatleri tutamadığını ifade eden Ahmedinejad, “Obama adayken, bir çok kez İran'a yönelik politikalarda değişiklik vaat etti, ülkeler bunu memnunlukla karşıladı. Maalesef sözünü tutamadı ve fırsatı kaçırdı. Umarım, Biden şansını kullanır.” dedi.

Ahmedinejad, kendisi ve diğer adayların seçime girmesini engelleyen Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin halkın iradesini hiçe saydığını söyledi.

İran halkının ülkedeki son siyasi gelişmelerde hoşnut olmadığını ifade eden Ahmedinejad, ülkenin acilen reformlara ihtiyacı olduğunu savundu.

Kendisini İran halkının haklarını ve çıkarlarını korumakla sorumlu gördüğünü kaydeden Ahmedinejad, mevcut seçim sisteminin değiştirilerek, halkın gerçek iradesini ortaya koyacak bir sistemin uygulanmasını istediğini söyledi.

İran'ın Batı ülkeleriyle yaptığı nükleere anlaşmanın canlandırılmasıyla ilgili müzakerelerin önemini kabul eden Ahmedinejad, Hasan Ruhani iktidarının bu görüşmeleri sonuçlandıramayacağı görüşünü kaydetti.

"Boykot çağrıları etkili oldu"

Artan işsizlik ve yüksek enflasyon yüzünden ekonomik sorunlarla boğuşan İran'da son anketler seçmenin sandığa küstüğünü ve oy atmaya sadece seçmenlerin yüzde 36'sının gideceğini ortaya koyuyor.

Reformist siyasetçiler, ev hapsinde tutulan muhalif lider ve eski Başbakan Mir Hüseyin Musevi ve eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad seçimleri boykot edeceklerini açıkladı.

Bu arada eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı ve eski milletvekili Faize Haşimi, eski diplomat Mansur Ferheng ve gazeteci Ali Kelai gibi 87 siyasi ve sivil aktivist de seçimleri boykot çağrısı yaptı.

Öte yandan ülke lideri Ali Hamaney'in danışmanı ve eski Meclis Başkanı Ali Laricani de adaylığının veto edilmesine karşı sessizliğini bozarak AKK'nin ret gerekçesini kamuoyuna ilan etmesini istedi.

Hem reformist hem de muhafazakar kanattan seçimlerin boykot edilmesiyle ilgili çağrılar yapılırken halkın sandıklara ilgisinin de düşük olduğu belirtildi.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.