Ağzında kuşla gömülen çocuğun gizemi!

Arkeologlar, yüzlerce yıl önce ağzında en az bir ispinoz başıyla gömülen bir kız çocuğunun gizemini çözmek için çalışma başlattı.

Arkeologlar, yüzlerce yıl önce ağzında en az bir ispinoz başıyla gömülen bir kız çocuğunun gizemini çözmek için çalışma başlattı. Ancak kuşun neden ölünün ağzına yerleştirildiği karanlıkta kaldı.

İskelet, Polonya'nın güneyindeki Tunel Wielki Mağarası'nda 1967 ve 1968'de yapılan kazılarda keşfedilmişti. Ancak mezar şimdiye kadar ayrıntılı incelenmemişti. Yeni radyokarbon tarihlemesi ise çocuğun yaklaşık 300 yıl önce öldüğünü ortaya koydu.

Avrupalılar Ortaçağ'da ölülerini mağaralara gömmeyi bıraktı. Bu nedenle çocuğun cesedi, epey sıradışı hale geldi.

Almanya'da yayımlanan Praehistorische Zeitschrift (Tarih Öncesi Dergisi) isimli hakemli bilimsel dergide yer alan araştırmada "Mağara mezarları genellikle Avrupa'daki tarihsel dönemlerde görülmez" ifadelerine yer verdi.

Sonuç olarak Tunel Wielki Mağarası'nda ağzına en az bir kuşun başı yerleştirilerek gömülmüş bir çocuğun Ortaçağ sonrasından kalma mezarının keşfi olağanüstü bir bulgudur.

Makalede ayrıca cesedin ağzında içi doldurulmuş kuş kafası bulunmasının da sıradışı olduğu ifade edildi. Makaleye göre Avrupa'da söz konusu dönemden kalan, bu türden başka bir örnek bulunmuyor.

Varşova Üniversitesi'nden araştırmacıların çoğunlukta olduğu ekip, iskeleti analiz ettikten sonra çocuğun 10 ila 12 yaşlarında öldüğünü keşfetti.

Kemik analizleri çocuğun büyüme bozukluğundan mustarip olduğunu ortaya çıkardı.

Kalıntılarda herhangi bir travma kanıtı ya da ölüme dair herhangi bir ipucu bulunmazken, mezarda ispinoz başı haricinde bir özel eşya da yer almıyordu.

Gizemli kız çocuğu kim?

Çocuğun kim olduğunu ve neden bu şekilde gömüldüğü çözmeye çalışan ekip, bir dizi bilimsel test yaptı ve tarihi kayıtları inceledi. DNA testleri, kızın muhtemelen Polonya'nın kuzeyindeki bir bölgeden, günümüzdeki Finlandiya veya Karelya topraklarında doğduğunu ortaya çıkardı.

Tarihsel kayıtlar ise bölgenin 1655'ten 1657'ye kadar İsveç Kralı Charles X Gustav liderliğindeki ordu tarafından işgal edildiğini gösteriyor. Kayıtlara göre kralın ordusunda Finlandiya ve Karelya'dan birçok asker vardı ve bu askerler genellikle aileleriyle birlikte seyahat ediyordu.

Araştırmacılar, "Askerlere çoğunlukla eşleri, metresleri ve bazen de hizmetçileri eşlik ediyordu" diye yazdı.

Bu veriler, çocuğun bölgeye 1655-1657 savaşı sırasında gelmiş ve mağaranın bulunduğu ormanda ölmüş olabileceğini düşündürdü.Araştırmacılar, birçok askeri ve ailelerini barındıran Ojców Kalesi'nin de mağaranın yakınında bulunduğunu kaydetti.

Savaş, İsveç ve müttefikleriyle Polonya, Rusya ve Danimarka'nın oluşturduğu koalisyon arasında gerçekleşmişti.

İspinozun sırrı çözülemedi

Diğer yandan kız çocuğunun ağzında ispinoz başıyla gömüldüğü tam olarak bilinmiyor.

Araştırma makalesinde "Birçok kültürde çocukların ruhları, küçük kuşlara benzetilirdi. Ancak söz konusu dönemde kuşların ölünün ağzına yerleştirilmesi şöyle dursun, asla mezarlara konmazdı" ifadeleri yer alıyor.

Kaynak: Independent Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.