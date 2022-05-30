Agil Alesger: Türkiye-Azerbaycan ilişkileri her geçen gün güçleniyor

Azerbaycan Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesger, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ile ilgili açıklamasında 'yapılan çalışmaların sonucu olarak medya ve STK alanında da iş birliğinin diğer sektörlerdeki ile aynı seviyeye ulaşacağına inancımız her geçen gün daha da artıyor' dedi.

Son dönemlerde Azerbaycan-Türkiye ilişkileri yeni seviyyeye ulaştı. İki ülke arasında üst düzey devlet yetkililerinin ziyaret trafiği yaşandı. Önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışına katıldı, Bakü'de Azerbaycan-Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği Forumu düzenlendi, daha sonra Aliyev'le Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali - TEKNOFEST yapıldı.

Son bir ayda yaşanan sıcak temasların Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine olumlu etkilerini değerlendiren Azerbaycan Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesger, gelişmelerin her iki ülke vatandaşları tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

"Kardeş ülkelerimiz arasındaki ilişkiler gerçekten de "Bir millet, iki devlet" ruhuna uygun şekilde ilerliyor." diyen Alesger, sözlerine şöyle devam etti:

"Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin özellikle son zamanlarda daha da derinleştirilmesi ve tüm alanları kapsayan iş birliğinin geliştirilmesi büyük memnuniyetle bahsettiğimiz konular arasında yer alıyor. İlişkilerin bu denli ivme kazanması elbette sayın cumhurbaşkanları İlham Aliyev'le Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuç odaklı siyasetinin neticesidir. Azerbaycan'ın Türkiye'nin manevi ve siyasi desteği ile 44 günlük Vatan Savaşı'nda elde ettiği muhteşem zafer, ilişkilerin geliştirilmesi için de yeni imkanlar sunmaktadır və bu imkanlardan maksimumum derecede faydalanılıyor. Burada tabi Türk şirketlerin Karabağ'ın yeniden inşasında üstlendikleri rol özellikle söylenmelidir."

Türkiye medyası ve STK'lar ile işbirliği

STK alanında iş birliğine dikkat çeken Medya Grubu Başkanı, büyük yol katedildiğini söyledi:

"Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin iki ülkenin medya ve Sivil Toplum Kuruluşlarına yansıması da günümüzün gerçekliğidir. 19 Mayıs'ta Bakü'de yapılan Azerbaycan-Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği Forumu bu alandaki iş birliğinin somut örneğidir. Elbette iki kardeş ülkenin medyası ile STK sektörü arasında iş birliğinin derinleştirilmesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev'le Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un çabaları özellikle belirtilmelidir. Sayın Hacıyev'le Altun'un sürece katkıları medya ve STK temsilcilerinin daha da yaklaşmasına, iş birliği imkanlarının değerlendirilmesine ve bununla ilgili adımlar atılmasına imkan sağlamaktadır.

Şahsım adına söyleyebilirim ki başkanı olduğum Yeni Çağ Medya Grubu, Türkiye medyası ve STK'lar ile iyi bir iş birliği içerisindedir ve bugüne dek çok sayıda ortak projeler gerçekleştirilmiştir. Medya grubumuzla Türkiye'nin Anadolu Yayıncılar Derneği ve Dernek Başkanı Sinan Burhan arasındaki iyi ilişkileri ve beraber gerçekleştirdiğimiz projeleri de söylemekte yarar var".

"Tabi yapılan çalışmaların sonucu olarak medya ve STK alanında da iş birliğinin diğer sektörlerdeki ile aynı seviyeye ulaşacağına inancımız her geçen gün daha da artıyor." diyen Agil Alesger, sözlerini şöyle tamamladı:

"İki ülke liderinin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali - TEKNOFEST`te bir araya gelmesi, buradan dünyaya gönderdikleri mesajlar da bizim bu inancımızı kuvvetlendiriyor."