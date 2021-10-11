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Afrin'de YPG bomba yüklü araçla saldırdı

Suriye'nin Afrin bölgesinde, YPG tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

22 Dakika Önce
2021-10-11 13:42:46
Afrin'de YPG bomba yüklü araçla saldırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı Harekatı' bölgesindeki Afrin'de pazar yeri yakınlarında, öğle saatlerinde YPG tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Meydana gelen saldırı sonucunda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı ve kent genelinde önlemler artırıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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