Afrin’de neler oluyor? Geçici Hükümet’ten ‘Afrin kontrolümüz altında’ açıklaması

Suriye’nin kuzeyindeki el-Bab kentinde Muhammed Abdüllatif Ebu Gannum isimli bir 'medya aktivisitinin' geçen hafta cuma günü kentte eşiyle birlikte motosiklette giderken öldürülmesi sonrası başlayan askerî hareketlilik sonrası dengeler değişti. Heyetü Tahrirü’ş-Şam’ın Afrin’e girdiği haberleri geldi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Üçüncü ordu, Hamza Tümeni ve Ahrarü'ş-Şam arasındaki çatışmalar neticesinde Afrin'i Heyetü Tahrirü'ş-Şam'ın aldığı iddia edildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Cephe Şamiye adlı grubun Azez'e çekilmesinin ardından Heyet Tahrirü'ş-Şam güçleri ve Süleyman Şah (Emşat) grubunun Afrin'e girdiğini açıkladı. SOHR, söz konusu grupların Mahmudiye Mahallesini çatışmaya girmeden kontrolü altına aldığını aktardı. Ayrıca SOHR, Afrin'deki silahlı grupların kentten ayrılarak kontrolü Heyetü Tahrirü'ş-Şam'a bırakabileceğini vurguladı.

GEÇİCİ HÜKÜMET: AFRİN KONTROLÜMÜZ ALTINDA

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, dün akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Suriye Geçici Hükümeti, Afrin kentini yönetmeye devam ediyor. Diğer güçler şehri terk etti. Sivil ve askeri kurumlarımız halen tam olarak faaliyette ve şehre hizmet vermeye devam ediyor. Güvenlik kurumlarının güvenliklerini gözeteceklerini ve mallarını koruyacaklarını, herhangi bir kaosa ve kanunsuzluğa izin vermeyeceklerini halkımıza temin ederiz” ifadelerini paylaştı. .