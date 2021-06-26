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Afrin'de bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında, aralarında bir çocuğun bulunduğu 3 sivil yaşamını yitirdi, 3 sivil yaralandı.

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26.06.2021 15:54:34
Afrin'de bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında, aralarında bir çocuğun bulunduğu 3 sivil yaşamını yitirdi, 3 sivil yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin merkezinde, Azez yolu üzerinde hareket halindeki sivil araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

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Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, terör saldırısının YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezi, Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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