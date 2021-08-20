Afrika'nın beyaz melekleri : Çinli anneler

2014 senesinde başlayan Ebola virüsü, bugün Bati Afrika’da küresel bir halk sağlığı krizi haline geldi. Krizden etkilenen ülkelerin ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yardım çağrılarına yanıt veren Çin hükümeti, etkilenen bölgeye sağlık çalışanları ve malzeme gönderdi. Toplamda 750 milyon Yuan (115.38 milyon $) tutarında 4 tur şeklinde acil yardım malzemesi bölgeye ulaştırdı.

2014 senesinde başlayan Ebola virüsü, bugün Bati Afrika'da küresel bir halk sağlığı krizi haline geldi. Krizden etkilenen ülkelerin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yardım çağrılarına yanıt veren Çin hükümeti, etkilenen bölgeye sağlık çalışanları ve malzeme gönderdi. Toplamda 750 milyon Yuan (115.38 milyon $) tutarında 4 tur şeklinde acil yardım malzemesi bölgeye ulaştırdı.

Çin hükümeti, sağlık çalışanlarına ek olarak aşı çalışması yapması için de bilim insanları gönderdi. Aralarında Çin Mühendislik Akademisi akademisyeni ve Askeri Tıp Bilimleri Akademisi araştırmacısı Chen Wei de vardı. Chen Wei'nin ilk olarak 2014 senesinde Afrika'ya gitmek üzere oluşturduğu ekipte Ebola'dan etkilenen çalışma arkadaşları olmuştu. Ebola ile yakın mesafeli karşılaşmalarında Chen Wei, Afrika'ya tıbbi yardım sağlama misyonuna bağlılığını ve bir bilim insanı olarak sorumluluk duygusunu göstererek kendini riske attı.

İlk yardım 1963'te

İlk olarak 1963 senesinde, Cezayir'in talebi üzerine 24 sağlık çalışanından oluşan ekibi Cezayir'e göndermişti. Bu yardım ile ilk adımı atan Çin, bugün 50'den fazla Afrika ülkesine 21.000 sağlık personeli gönderdi. Binlerce yerel sağlık personeli eğiten Çin, hastaneler inşa etti ve ilaç bağışladı.

Bir çocuğa umut oldular

Huang, Çin-Sierra Leone Dostluk Hastanesi'nin Ebola gözlem merkezinde ilk kez Yayoma ile tanıştı. Dokuz yaşındaki Yayoma, annesini Ebola'dan yeni kaybetmiş ve yetim kalmıştı. Kendisi de ebola hastası olan Yayoma, yüksek ateş, kusma, ishal ve idrar kaçırma şikayeti ile üç gün boyunca hiçbir şey yiyememişti. Günden güne ölmekte olan bu kızı kurtarmak için Huang bütün ekibini seferber etmişti. Tüm ekibin gözbebeği olan Yayoma'nın bu zor zamanlarını atlatması için Huang ve görev arkadaşı 13 kadın doktor bir şeyler yapmaya karar verdi. Kekler, çikolatalar alan ekip ona Çin'den getirdikleri oyuncak panda hediye ettiler. "Çinli annelerin" sevgisi ve ilgisi Yayoma'nın yüzündeki gülümsemeyi geri getirdi. Oyuncak panda onun yakın arkadaşı oldu.

Kaynak : Global Times

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