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Afrika Kovid-19 salgınında 4. dalgayla karşı karşıya

Afrika'nın 11 ülkesinde yeni tip koronavirüs salgınının 4. dalgası görülmeye başlandı.

1 Saat Önce
2021-11-25 18:20:17
Afrika Kovid-19 salgınında 4. dalgayla karşı karşıya

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, haftalık basın toplantısında, Morityus'un şu anda 5. dalgayı deneyimlediğini, kıtadaki 11 ülkenin ise 4. dalgayla yüz yüze olduğunu söyledi.

Kıta genelinde 8,6 milyon vaka görüldüğünü ve hayatını kaybedenlerin sayısının 222 bine ulaştığını belirten Nkengasong, aşılama çalışmalarına hız verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Nkengasong, şimdiye dek kıtaya 403 milyon doz aşı geldiğini ancak 222 milyon doz aşının kullanıldığını dile getirdi.

Kıta nüfusunun yüzde 9,89'unun kısmi olarak aşılandığını kaydeden Nkengasong, tam aşılananların sayısının ise yüzde 6,66 olduğunu bildirdi.

Afrika'da en fazla aşılamanın yapıldığı ülkeler ise Mısır ve Fas oldu.

DSÖ: Afrika'da sağlık çalışanlarının sadece yüzde 27'si Kovid-19 aşısı yaptırdı

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayımladığı analiz raporunda ise Afrika genelinde Kovid-19 bağışıklığında gelinen son duruma dair veriler paylaşıldı.

Raporda 25 ülkeden alınan verilere göre Mart 2021'den bu yana Afrika genelinde 1,3 milyon sağlık çalışanın aşılarının tamamladığı aktarıldı.

Kıtadaki 6 ülkede sağlık çalışanlarının yüzde 90'ı aşı yaptırırken 9 ülkede aşılanan sağlık çalışanı oranı yüzde 40'ın altında kaldı.

Afrika genelinde aşılanan sağlık çalışanı oranının ise sadece yüzde 27'yi bulduğu, kıtaya aşı tedariklerinin yetersizliğinden ötürü birçok sağlık çalışanının Kovid-19 riski taşımayı sürdürdüğü kaydedildi.

Rapora ilişkin yazılı açıklama yapan DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, bölgedeki sağlık çalışanlarının aşılanma oranının düşük olduğunu vurgulayarak, "Doktorlar, hemşireler ve sahada hizmet eden sağlık çalışanlarına tam koruma sağlanmazsa pandemiyi önleme çabalarımız boşa gidecektir." dedi.

Moeti, yıl sonuna doğru kıtada yeni Kovid-19 dalgasının beklendiğini aktararak sağlık çalışanlarının aşılanmasının hızlandırılması çağrısında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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