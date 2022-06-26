Afrika’dan Avrupa'ya göç yolunda izdiham: 23 kişi hayatını kaybetti

Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışan binlerce göçmen arasında izdiham: 23 kişi hayatını kaybetti

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarından Melilla kentindeki sınır hattında, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışan yaklaşık 2 bin göçmen izdihama yaşadı. Fas devlet televizyonu, ezilenlerin ve düşenlerin olduğu izdihamda 23 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarından Melilla kentinden sınırı geçmeye çalışan göçmenler, sınıra akın ederken yaklaşık 2 bin kişinin toplanması izdihama neden oldu.

İzdiham, bazı göçmenlerin ezilmesine bazılarının ise tel örgülerden düşerek yaşamını yitirmesine neden oldu.

Fas İnsan Hakları Derneği (AMDH) Yerel Başkanı Omar Naji, üyelerinin çok sayıda ağır yaralı insanın üst üste durduğunu gösteren görüntüler çektiğini söyledi.

Batı Sahra sorunundan kaynaklanan ve 10 ay süren İspanya ile Fas arasındaki diplomatik kriz geçen nisan ayında sona ermiş ve iki ülke arasında normalleşme süreci başlamıştı.