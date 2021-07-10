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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 923 bini aştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 923 bini aştı

26 Dakika Önce
2021-07-10 17:54:03
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 923 bini aştı

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Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon 923 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 150 bin 944'e yükseldi.

Vaka sayısının 5 milyon 923 bin 177 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 145 bin 767'ye ulaştı.

Kıtada en fazla vaka, Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayda geçti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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