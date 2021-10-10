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Afrika'da Kovid-19'a karşı tam aşılananların oranı yüzde 4,57'ye çıktı
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TIMETURK / DÜNYA / Afrika'da Kovid-19'a karşı tam aşılananların oranı yüzde 4,57'ye çıktı

Afrika'da Kovid-19'a karşı tam aşılananların oranı yüzde 4,57'ye çıktı

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tam aşılanan nüfusun oranı yüzde 4,57'ye ulaştı.

3 Saat Önce
2021-10-10 19:35:39
Afrika'da Kovid-19'a karşı tam aşılananların oranı yüzde 4,57'ye çıktı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya şimdiye kadar 200 milyon doz aşı ulaşırken 153 milyon dozu uygulandı.

Tek doz aşı olan nüfusun oranı yüzde 6,89'a, tam aşılanan nüfusun oranı da yüzde 4,57'ye çıktı.

Kıtada en çok aşı yapılan ülkeler sırasıyla Fas, Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Tunus, Nijerya ve Zimbabve oldu.

AstraZeneca, Biontech, Sinopharm ve Sputnik aşılarının yaygın yapıldığı Afrika'da bazı ülkeler, tek dozluk Johnson&Johnson aşısını da kullanıyor.

Öte yandan kıtadaki vaka sayısı 8 milyon 459 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı da 214 bini geçti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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