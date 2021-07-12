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Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 6 milyonu aştı

TIMETURK / DÜNYA / Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 6 milyonu aştı

Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 6 milyonu aştı

Afrika'da koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 6 milyon 5 bin 65 oldu.

42 Dakika Önce
2021-07-12 17:54:23
Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 6 milyonu aştı

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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 152 bin 246'ya çıktı.

Vaka sayısının 6 milyon 5 bin 65 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 218 bin 351'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Ourworldindata.org'da yer alan verilere göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da, virüse karşı bugüne dek yaklaşık 55 milyon doz aşı yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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