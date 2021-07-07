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Afrika'da koronavirüs ölümleri 148 bini aştı

Afrika'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 148 bini geçti.

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07.07.2021 16:12:58
Afrika'da koronavirüs ölümleri 148 bini aştı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 5 milyon 783 bin 774'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 148 bin 321'e ulaşırken, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 16 bin 29 oldu.

54 MİLYON DOZ AŞI YAPILDI

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Şimdiye kadar 54 milyon dozdan fazla aşının yapıldığı kıtada en az bir doz aşı olanların nüfusa oranı yüzde 2,8'e ulaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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