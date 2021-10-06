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Afrika'da 7 milyardan fazla yeni ağaç tespit edildi

TIMETURK / DÜNYA / Afrika'da 7 milyardan fazla yeni ağaç tespit edildi

Afrika'da 7 milyardan fazla yeni ağaç tespit edildi

Bilim insanları ve uzmanlar tarafından yapılan uydu gözlemleri ve araştırmalar sonucunda, Afrika kıtasında 7 milyardan fazla yeni ağacın tespit edildiği bildirildi.

58 Dakika Önce
2021-10-06 13:01:48
Afrika'da 7 milyardan fazla yeni ağaç tespit edildi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Google iş birliğiyle yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkan verilere göre, kıtada daha önce tespit edilemeyen ormanlık alanlar keşfedildi.

Yapılan hesaplamalara göre, Afrika'da 7 milyardan fazla yeni ağaç uydu teknolojisi kullanılarak tespit edildi. Çalışmaya 350'den fazla uzman ve bilim insanı katıldı, kıta genelinde 88 binden fazla alan incelendi. Arazi kullanımındaki değişikliklerin incelendiği araştırmada, 7 milyardan fazla ağacın daha önce tespit edilemediği bilgisi paylaşıldı.

Büyük Yeşil Duvar Girişimi ile çölleşmenin önüne geçilmesi hedefleniyor

Tarıma elverişli arazilerdeki çölleşmenin durdurulması için başlatılan Büyük Yeşil Duvar Girişimi ile Sahra ve Sahel Bölgesi'nde 8 bin kilometre uzunluğunda ve 15 kilometre genişliğinde bir ağaç hattı oluşturulması planlanıyor. Afrika Birliğince 2007'de hayata geçirilen Büyük Yeşil Duvar Girişimi kapsamında 2030'a kadar 100 milyon hektar toprağın yeşillendirilmesi ve 10 milyon iş gücünün oluşturulması öngörülüyor.

Girişim sayesinde Senegal'de halihazırda 12 milyon ağaç dikildi, Etiyopya'da 15 milyon hektar arazinin tahsisi tamamlandı ve öngörülen hedeflerin yüzde 18'i tamamlandı. Büyük Yeşil Duvar Girişimi'nin tamamıyla hayata geçirildiğinde 250 milyon ton karbon emisyonunu da engelleyeceği belirtiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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