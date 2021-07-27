Afrika Birliği, Tunus'ta siyasi diyalog istiyor

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Tunus'ta yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile telefon görüşmesi yaptığını aktardı. Görüşmede, AfB Komisyonu Başkanı'nın, Birliğin Tunus anayasasına saygı gösterilmesi, barışın sürdürülmesinin gerekliliği, her türlü şiddetin reddedilmesi ve mevzubahis sorunların çözülmesi için siyasi diyaloğun teşvik edilmesi yönünde kararlılığını ilettiği kaydedildi.

Muhammed, ayrıca, Tunus halkının özellikle de gençlerin meşru beklentilerine karşılık verilmesine duyulan ihtiyaca da vurgu yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.