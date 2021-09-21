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TIMETURK / DÜNYA / Afrika Birliği Sudan'daki darbe girişimini kınadı

Afrika Birliği Sudan'daki darbe girişimini kınadı

Afrika Birliği (AfB) Sudan'daki darbe girişimini kınadı.

2 Saat Önce
2021-09-21 18:45:28
Afrika Birliği Sudan'daki darbe girişimini kınadı

Afrika Birliği'nden (AfB) yapılan açıklamada, AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'in, Sudan halkının canını feda ettiği, AfB'nin de tüm gücüyle desteklediği Sudan'daki geçiş dönemini devirmeyi amaçlayan başarısız girişimi kınadığı belirtildi.

Açıklamada, Muhammed'in, darbe girişimini akamete uğratan Sudan halkını tebrik ettiği vurgulandı.

Sivil veya askeri tüm ulusal güçlerin iradesinden kaynaklanan geçiş döneminin meşru otoritelerine bağlı kalınması tavsiye edilen açıklamada, anayasaya, siyasi anlaşmalara ve Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 3 Ekim 2020'de imzalanan barış anlaşmasına bağlı kalınması, özgür, şeffaf ve demokratik seçimlere götürecek geçiş dönemini başarılı kılmak için güçlü irade ile ilerleme çağrısı yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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