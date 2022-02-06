DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kanada'da kamyoncuların eylemi tüm ülkeye yayıldı
Büyükakın'dan '100 yıllık hesaplaşma' sözlerine açıklama
Ermeni silahlı gruplar, Azerbaycan ordusuna ateş açtı
Bakan Kasapoğlu’ndan ‘Derya Büyükuncu’ açıklaması
Şubat ayı burs/kredi ödemeleri başladı
Afrika Birliği: Paralı yabancı askerler Afrika'yı terk etsin
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 6 gözaltı
Bakan Dönmez’den Isparta'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama
Elektrik zamları yargıya taşınıyor! Harekete geçtiler
Bakan Akar'ın korona testi pozitif çıktı
Yunan Devlet Ajansı Kahire muhabiri ölü bulundu
Cezayir’in sömürge tarihine meydan okuyan sembolü: Cezayir Ulu Camii
Tarihi 'Erzurum Evleri'; görmeden dönen yok
Ebru Şahin ve Cedi Osman ne zaman evleniyor? Ebru Şahin ve Cedi Osman düğün tarihi
Sprey boyayla araba boyanabilir mi?

TIMETURK / DÜNYA / Afrika Birliği: Paralı yabancı askerler Afrika'yı terk etsin

Afrika Birliği: Paralı yabancı askerler Afrika'yı terk etsin

Afrika Birliği (AfB) Siyasi İşler, Barış ve Güvenlik Komiseri Bankole Adeoye, kıtada faaliyet gösteren yabancı paralı askerlerin Afrika'yı terk etmesi gerektiğini söyledi.

1 Saat Önce
2022-02-06 19:19:24
Afrika Birliği: Paralı yabancı askerler Afrika'yı terk etsin

Adeoye, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen AfB Zirvesi kapsamında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yabancı savaşçıların Afrika'da olağan hale geldiğine dikkati çeken Adeoye, "Paralı yabancı savaşçılar Afrika'yı terk etmeli." dedi.

Adeoye, AfB olarak kıtada faaliyet gösteren yabancı paralı savaşçıların kıtayı terk etmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

“Bu belalarla baş etmek zorundayız”

Ayrıca Adeoye, "Bölgemizin her tarafında terör, şiddet ve radikalleşme artıyor. Bu belalarla baş etmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Zirvede, her yıl bir ülkenin üstlendiği dönem başkanlığı görevi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e geçti.

Zirvede, Kamerun'daki Anglofon krizi, Mozambik'te terörle mücadele, Etiyopya'daki iç çatışma, Somali'de AfB misyonunun güvenliği yerel güçlere devretmesi, Batı Afrika'daki darbeler, iklim değişikliği ve kıtaya etkileri, Sudan ve Çad'daki geçiş dönemi ve kıtadaki gıda sorunu gibi başlıklar konuşuldu. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş