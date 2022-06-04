Afrika Birliği'nden Putin'e ziyaret: 'Savaşın kurbanı biziz'

Afrika Birliği lideri Macky Sell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede 'Afrika ülkelerinin Ukrayna'daki savaşın masum kurbanları olduğunu' ifade etti ve Kremlin'den yardım istedi.

Soçi'deki görüşmelerin ardından Sall, Putin'in mısır gevreği ve gübre ithalatını kolaylaştıracağına dair söz verdiğini belirtirken detay sunmadı.

Putin, Rusya'nın Ukrayna limanlarından tahıl ihracatını önlediği iddialarını reddetti.

Aynı zamanda Senegal Cumhurbaşkanı olan Sall, Putin'e savaş bölgesinden uzakta olan ülkelerin de ekonomik krizden etkilendiğini anlattığını dile getirdi.

Afrika'da tüketilen buğdayın yüzde 40'ı genellikle Rusya ve Ukrayna'dan geliyordu.

Ukrayna'nın Karadeniz limanlarının çoğundan işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana ihracat yapılamıyor. Kiev ve müttefikleri bu durumdan Rusya'yı sorumlu tutuyor. Ukrayna, birçok limanının yakınlarına sudan gelecek saldırıları önlemek için mayın bırakmıştı.

Birleşmiş Milletler Kriz Koordinatörü, "Bu limanların açılmaması yaygın açlığa sebep olacak" dedi ve tahıl kıtlığının 1.4 milyar kadar insanı etkileyebileceğini; bu sebeple de toplu göçe yol açabileceğini dile getirmişti.