AFP: Prens Selman, Türkiye'ye geliyor
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 22 Haziran'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.
2022-06-17 10:18:17
AFP haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Selman'ın bu tarihte Türkiye'yi ziyaret edeceğini doğruladı.
Euronews Türkçe'nin haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayı sonunda Suudi Arabistan'a düzenlediği ziyaretten sonra, Riyad yönetiminden iadei ziyaret bekleniyordu.
Muhammed bin Selman'ın ziyareti, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmesinden bu yana ilk resmi ziyareti olacak.
Kaşıkçı'nın cinayetiyle gerilen ikili ilişkiler, Türkiye'nin dava dosyasını Suudi Arabistan'a devretmesi ve hemen ardından Erdoğan'ın Riyad ziyaretiyle yumuşamaya başlamıştı.
İki ülke arasında önümüzdeki süreçte bir dizi anlaşmanın imzalanması bekleniyor.
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