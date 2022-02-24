AFP duyurdu: Rusya ordusu Kiev'e girdi

AFP'de yer alan habere göre; Ukrayna sınır muhafızları, Rus güçlerinin Kiev'in kuzeyine, Belarus sınırından girmeye başladığını duyurdu.

Dünyaca ünlü haber ajansı Agence France Press (AFP), Rus askerinin Kiev'e girdiğini duyurdu.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, vatandaşlarını uyararak 'Ukrayna'daki Amerikalılara patlama veya siren sesi duyar duymaz siper almalarını tavsiye ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise, başkent Kiev yakınlarındaki Gostomel kasabasında 2 Rus helikopteri vurduğunu duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, sosyal medya hesabından sabah vurulan Rus helikopterinin vurulma görüntülerini de yayınladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, Rus güçlerinin havadan birlik indirebileceğini ve Kiev'de hükümetin bulunduğu bölgeye ilerlemeye çalışabileceklerini söyledi.

Açıklamada ayrıca, "Gostomel askeri havalimanında şiddetli çatışmalar devam ediyor" denildi.

Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait askeri uçak Obukhov ilçesinde düştü, 14 kişlik mürettebatlı uçakta çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Kiev sakinleri yakındaki füze saldırılarını takiben şehri terk ediyor.

Ukrayna, iki Rus askerini esir aldı

Ukrayna'nın, Rusya'nın askeri müdahalesinin ardından iki Rus askerini esir aldığı bildirildi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, iki Rus askeri, ülkenin başkenti Kiev çevresinde silahlarıyla esir alındı.

Esir askerler ve ele geçirilen silahlara ilişkin görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.

Bu arada Ukrayna Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, 50 Rus unsurunun öldürüldüğünü, 7 Rus uçağının düşürüldüğünü ve 4 tankın imha edildiğini açıklamıştı.