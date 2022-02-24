DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bayraktar TB2'lerin buluğu yer bombalandı mı ? Ukrayna İHA'ları imha mı edildi?
Bitcoin Safiye kimdir? Safiye Gökçe Yüce ceza aldı mı? Bitcoin Safiye olayı nedir?
Yalçın Sabancı kimdir? YASA JUPITER gemisi kimin? YA SA Holding kimin?
Askeri müdahale Avrupa'da gaz fiyatlarını yüzde 42 artırdı
Bakan Akar, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Hinton'u kabul etti
Ukrayna uçuşları ne zaman başlayacak? Türkiye'den Ukrayna'ya uçuşlar iptal mi edildi?
İlker Başbuğ hakim karşısına çıktı
Perinçek'ten Rus işgaline övgü! 'Putin, barış ve huzur getiren modeli uyguluyor'
Abdullah Gül: Rusya'nın saldırısı tüm komşular ve bölge için örtülü tehdittir
Esra Bozkurt kimdir? Esra Bozkurt'a 'tayt' dayağı
Hazin Cemaati‘nin manevi önderi Muhammed Emre Hazin dualarla uğurlandı
Alman Bakan'dan 'Putin' itirafı
Ukrayna'nın askeri gücü Rusya ordusuna karşı koymak için yeterli mi?
Kadir Mısıroğlu Rusya ve Ukrayna için ne dedi? Kadir Mısıroğlu Azerbaycan yorumu nedir?
Kırgızistan'dan Türkiye'ye teşekkür

TIMETURK / DÜNYA / AFP duyurdu: Rusya ordusu Kiev'e girdi

AFP duyurdu: Rusya ordusu Kiev'e girdi

AFP'de yer alan habere göre; Ukrayna sınır muhafızları, Rus güçlerinin Kiev'in kuzeyine, Belarus sınırından girmeye başladığını duyurdu.

3 Saat Önce
2022-02-24 15:29:07
AFP duyurdu: Rusya ordusu Kiev'e girdi

Dünyaca ünlü haber ajansı Agence France Press (AFP), Rus askerinin Kiev'e girdiğini duyurdu.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, vatandaşlarını uyararak 'Ukrayna'daki Amerikalılara patlama veya siren sesi duyar duymaz siper almalarını tavsiye ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise, başkent Kiev yakınlarındaki Gostomel kasabasında 2 Rus helikopteri vurduğunu duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, sosyal medya hesabından sabah vurulan Rus helikopterinin vurulma görüntülerini de yayınladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, Rus güçlerinin havadan birlik indirebileceğini ve Kiev'de hükümetin bulunduğu bölgeye ilerlemeye çalışabileceklerini söyledi.

Açıklamada ayrıca, "Gostomel askeri havalimanında şiddetli çatışmalar devam ediyor" denildi.

Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait askeri uçak Obukhov ilçesinde düştü, 14 kişlik mürettebatlı uçakta çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

kiev

Başkent Kiev sakinleri yakındaki füze saldırılarını takiben şehri terk ediyor.

Ukrayna, iki Rus askerini esir aldı

Ukrayna'nın, Rusya'nın askeri müdahalesinin ardından iki Rus askerini esir aldığı bildirildi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, iki Rus askeri, ülkenin başkenti Kiev çevresinde silahlarıyla esir alındı.

Esir askerler ve ele geçirilen silahlara ilişkin görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.

Bu arada Ukrayna Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, 50 Rus unsurunun öldürüldüğünü, 7 Rus uçağının düşürüldüğünü ve 4 tankın imha edildiğini açıklamıştı.

 
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş