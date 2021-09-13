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‘Afganistan, yakında Türkiye ile uçuşları başlatmayı planlıyor’
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TIMETURK / DÜNYA / ‘Afganistan, yakında Türkiye ile uçuşları başlatmayı planlıyor’

‘Afganistan, yakında Türkiye ile uçuşları başlatmayı planlıyor’

Afganistan Sivil Havacılık İdaresi Başkanı Mevlavi Abdul Hadi Hamdard, ülkenin yönetiminin yakında Rusya ve Türkiye ile uçuşları başlatmayı planladığını söyledi.

2 Saat Önce
2021-09-13 11:49:39
‘Afganistan, yakında Türkiye ile uçuşları başlatmayı planlıyor’
Afganistan Sivil Havacılık İdaresi Başkanı Mevlavi Abdul Hadi Hamdard, ülkenin yönetiminin yakında Rusya ve Türkiye ile uçuşları başlatmayı planladığını söyledi.
 
Hamdard video ile yaptığı bir açıklamada, “Son birkaç gün içinde Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Katar ve Pakistan'dan seferler gerçekleştirildi. Yakında Rusya ve Türkiye ile uçuşları da başlatacağız” dedi.

Afganistan'a ilk ticari uçuş gerçekleşti

Öte yandan Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinden yaklaşık bir ay sonra yurt dışından ülkeye ilk ticari uçuş gerçekleşti.

Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait bir yolcu uçağı pazartesi günü Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan Afganistan'a giden uçakta yaklaşık 10 civarında yolcu olduğu belirtildi. PIA, Afganistan'a düzenli uçuşlara devam edeceğini, bununla ilgili çalışmalarını hızlandırdığını açıkladı.

Uçakta bulunan AFP muhabiri yaptığı açıklamada, "Uçakta sadece 10 kadar yolcu vardı. Belki de uçaktaki kabin memuru sayısı, yolculardan fazlaydı." diye konuştu. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda çalışan görevlilerse gelişmeyi memnuniyetle karşıladı.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Taliban, aralarında ABD'lilerin de bulunduğu 200 kadar yabancının Katar Havayolları'na ait 2 charter uçağıyla Kabil'den kalkarak ülkeden ayrılmasına izin vermiş bu, ABD'nin çekilmesinin ardından Afganistan'dan başka bir ülkeye gerçekleşen ilk uluslararası ticari uçuş olmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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