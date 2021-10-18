Afganistan uleması, DEAŞ'ın Şiilere yönelik saldırılarından endişeli

Afganistan ulemaları, terör örgütü DEAŞ'ın Şiilere yönelik saldırılarından endişe duyuyor.

Afganistan Din Alimleri Konseyi üyesi Mevlevi Bahruddin Cüzcani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın amacının Afganistan'da bir mezhep savaşı çıkarmak olduğunu söyledi.

DEAŞ'ın Şiilere yönelik saldırılarını arttırmasının genel olarak Afganistan halkını ilgilendirdiğini ifade eden Cüzcani, "DEAŞ'ın bu saldırıları özellikle din alimlerini endişelendiriyor." dedi.

Cüzcani, bu tür saldırılarının artması halinde Şii güçleri Fatmiyyun Tugayı'nın, Afganistan'da eylem başlatma imkanı bulunduğunu ve böyle bir durumun, mezhep savaşının alevlenmesine neden olabileceğini kaydetti. Cüzcani, "Taliban sonrası DEAŞ'ın saldırılarını artırması, askeri alanda Afganistan'da başarısız olan bazı ülkelerin yeni bir planıdır." ifadesini kullandı.

Söz konusu ülkelerin tekrar intikam peşinde olduğunu dile getiren Cüzcani, DEAŞ'ı kullanarak böyle saldırılarla şimdi de mezhep savaşı çıkartmak istediğini vurguladı.

"DEAŞ'ın arkasında Batılı ülkeler ve ABD bulunuyor"

Afganistan'daki DEAŞ meselesinin arkasında "yabancı istihbaratlar, özellikle Batılı ülkeler ve ABD'nin bulunduğunu" öne süren Mevlevi Cüzcani, "ABD, kendi çıkarları için Taliban'a, DEAŞ üzerinden baskı yapmaya çalışıyor. DEAŞ'ın, Afganistan'da sabit bir arazisi olmasa da DEAŞ için büyük bir propaganda yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

DEAŞ'ı himaye eden ülkelerin bir diğer amacının, Orta Asya ülkelerini özellikle stratejik konumda olan Afganistan'ın komşularını tehdit etmek olduğunu söyleyen Cüzcani, DEAŞ'ın artık Afganistan'da bir gerçek olduğunu belirterek, "Bazı ülkeler, DEAŞ'ı Afganistan'da güçlendirerek tekrar bu ülkeye müdahale etmek istiyor." dedi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.