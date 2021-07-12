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Afganistan: Taliban'ın istihbarat şefi öldürüldü

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Afgan güvenlik güçlerinin ülkenin doğusundaki Logar eyaletinde Taliban’ın istihbarat şefini etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

2 Saat Önce
2021-07-12 23:35:23
Afganistan: Taliban'ın istihbarat şefi öldürüldü

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Afganistan'da Taliban ile Afgan güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afgan güvenlik güçlerinin ülkenin doğusundaki Logar eyaletinde Taliban'ın istihbarat şefini etkisiz hale getirdiği duyuruldu.

Açıklamada, "Afgan polisinin özel birimi tarafından dün gece Logar vilayetinde düzenlenen özel operasyon sırasında Taliban'ın istihbarat şefi öldürüldü" ifadeleri kullanılarak, 2 Taliban üyesinin de yakalandığı aktarıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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