Afganistan sınırındaki Rusya-Özbekistan askeri tatbikatı başladı

Özbekistan’ın Afganistan sınırındaki Tirmiz poligonunda, Rusya-Özbekistan ortak askeri eğitim tatbikatı başladı.

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Afganistan ile sınırındaki Tirmiz poligonunda Özbek silahlı kuvvetleri ve Rusya Merkez Askeri Bölge komutanlığında görev yapan Rus askerlerinin katıldığı Rusya-Özbekistan ortak tatbikatı başladı.

Tatbikata katılan askerler, yasa dışı yollarla ülkeye giren silahlı çeteleri etkisiz hale getirme konusunu işleyecek. Özbekistan ve Rusya silahlı kuvvetleri, tatbikat boyunca silahlı çeteleri tespit ederek imha etmeye yönelik askeri komuta, manevra, savunma ve saldırı becerilerini sergileyecek, ayrıca düşmanın saldırılarını püskürtecek.

Ülkede 10 Ağustos'ta sona erecek ortak tatbikata, her iki ülkeden 1500 asker, 200 askeri araçla katılıyor. Tatbikata ayrıca Kırgızistan'daki Rus askeri üssünde görev yapan Su-25 savaş uçakları ve askeri helikopterler destek verecek.

Rusya, 5-10 Ağustos'ta da Afganistan'ın diğer komşusu olan Tacikistan ile Afganistan sınırı yakınında ortak tatbikat düzenleyecek. Ülkenin güneyindeki Harbi-Maydon poligonunda gerçekleştirilecek tatbikata 1000'e yakın Rus askeri, 300'den fazla askeri araçla katılacak.

Afganistan'ın kuzeyinde hükümet güçleri ile Taliban arasındaki çatışmaların artması ve Taliban'ın Orta Asya ülkeleriyle olan sınırların önemli bir kısmını ele geçirmesi üzerine, Afganistan ile sınırlarını pekiştirme kararı alan Özbekistan ve Tacikistan yönetimi, sınırda askeri tatbikatlar düzenliyor.

Afganistan'ın Özbekistan ile 144 kilometre, Tacikistan ile ise 1344 kilometre ortak sınırları bulunuyor.

Son dönemde Taliban'ın saldırılarından kaçan 1500'e yakın Afgan askeri ile 500'den fazla Afgan vatandaşı Tacikistan'a, 100'den fazla Afgan askeri ise Özbekistan topraklarına sığınmıştı.​​​​​​​

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.