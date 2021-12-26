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TIMETURK / DÜNYA / Afganistan-Pakistan sınırında havan mermisi saldırıları

Afganistan-Pakistan sınırında havan mermisi saldırıları

Pakistan sınır askerlerinin, Afganistan'ın güneyindeki sınır köylerine son bir haftada onlarca havan mermisi attığı bildirildi.

1 Saat Önce
2021-12-26 19:57:51
Afganistan-Pakistan sınırında havan mermisi saldırıları

Taliban geçici hükümetinin ülkenin doğusundaki 201. Halid Bin Velid Kolordu Komutanı Ebu Dücane, basına yaptığı açıklamada, Pakistan sınır askerlerinin, ülkenin güneyindeki Kunar vilayetinin Şulten ilçesine bağlı Çugam köyüne son 2 haftada onlarca havan mermisi attığını söyledi. Türk Telekom

Afganistan topraklarına her türlü "tecavüze" karşı cevap vermeye hazır olduklarını ifade eden Dücane, bu konuda sınıra destek gücü yerleştirildiği ve askeri teçhizat sağlandığını belirtti.

Ebu Dücane, Pakistan'ın Afganistan topraklarına saldırılarını derhal durdurmasını istedi.

Köy sakinlerinin ifadesine göre, bu saldırılarda 1 kişi yaralanırken çok sayıda hayvan telef oldu.

Öte yandan Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanlığı, sınır ötesinden atılan her mermiye karşı misliyle cevap verileceğini ve bu konuda kayıtsız kalmayacaklarını açıkladı.

Sınırda gerginlik yaşanırken, Taliban yönetiminin Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin Fitret, Afganistan-Pakistan sınır hattına giderek incelemelerde bulundu.

Son günlerde sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir videoda, Taliban güçlerinin Pakistan sınır birliklerince sınır hattına ördüğü dikenli telleri topladığı görülüyor.

Tartışmalı sınır hattı

Afganistan ile Pakistan arasındaki kuzeydoğudan güneybatıya uzanan 2 bin 640 kilometrelik sınırı oluşturan "Durand Hattı", 1893'te o dönem İngiliz Hindistan'ı Dışişleri Bakanı Sir Mortimer Durand ile Afganistan Şahı Emir Abdurrahman Han arasındaki anlaşmayla belirlenmişti.

Pakistan, Durand Hattı'nı uluslararası sınır olarak kabul etmesine rağmen Afganistan, bu sınırı tanımıyor. Bu nedenle iki ülke askerleri arasında sınırda sürekli çatışmalar yaşanıyor.

Pakistan sınır askerleri geçen yıllarda da Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar ve Kunar vilayetlerine yönelik havan ve füze saldırıları düzenlemiş ve arada iki tarafın sınır birlikleri arasında çatışmaların yaşanmasına neden olmuştu. İslamabad yönetimi ise bu saldırıların Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP) üyelerine yönelik olduğunu açıklamıştı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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