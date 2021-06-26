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Afganistan lideri Gani'den Taliban'a çağrı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban ve destekçilerinin, güç kullanmanın bir çözüm yolu olmadığını anlaması gerektiğini söyledi.

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Google News - Timeturk
26.06.2021 17:23:32
Afganistan lideri Gani'den Taliban'a çağrı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, resmi temaslarda bulunmak üzere bulunduğu ABD'de düzenlediği basın toplantısında, Afganların güç kullanma karşısında teslim olmayacağını belirtti.

Taliban'ın ateşkes yaparak siyasi bir sürece girmesi gerektiğini ifade eden Gani, ''Taliban ve destekçileri, güç kullanmanın bir çözüm yolu olmadığını anlamalı'' dedi.

Gani, siyasi anlaşmanın, savaşı sona erdirmek için nihai mekanizma olduğunu kaydetti.

Taliban'ın, savaş yolunu tercih ettiği takdirde Afgan halkını karşına alacağını dile getiren Gani, Afgan güvenlik güçlerinin ülke topraklarını savunma gücüne sahip olduğunu vurguladı.

Uluslararası Kabil Havalimanı'nın güvenliğine de değinen Gani, bu konuda Türkiye ve diğer bazı ülkelerle danışıldığını ve yakında bir karar verileceğini sözlerine ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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