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TIMETURK / DÜNYA / Afganistan lideri Eşref Gani, Tacikistan'a gitti

Afganistan lideri Eşref Gani, Tacikistan'a gitti

Reuters ajansının haberine göre, Afganistan İçişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Tacikistan'a gittiğini söyledi.

52 Dakika Önce
2021-08-15 17:51:19
Afganistan lideri Eşref Gani, Tacikistan'a gitti

Afgan İçişleri Bakanlığı yetkilisi, Gani'nin bugün Tacikistan'a gitmek üzere başkent Kabil'den ayrıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi ise güvenlik gerekçesiyle Gani'nin hareketine dair hiçbir şey söyleyemeyeceklerini bildirdi.

Ayrıca bir Taliban temsilcisi, Eşref Gani'nin nerede olduğunun araştırılacağını duyurdu.

TALİBAN KABİL'E ULAŞTI

Afganistan İçişleri Bakanlığı bugün, Taliban'ın başkente girmesinin ardından yönetimin devri için müzakerelere başlanacağını duyurdu

Afganistan İçişleri Bakanı Vekili General Abdul Settar Mirzakval, Twitter hesabında paylaştığı videoda, Taliban'ın başkente girmesinin ardından Kabil'e saldırılmayacağını ve yönetimin devri konusunda müzakerelere başlanacağını açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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