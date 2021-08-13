Afganistan'ın merkezi ve güneyinde 3 vilayet merkezi daha Taliban kontrolüne geçti

Afganistan'ın başkenti Kabil'in komşusu Logar, güneyindeki Zabul ve Uruzgan vilayetlerinin merkezi Taliban kontrolüne geçti.

Logar Milletvekili Huma Ahmadi, yaptığı açıklamada, militanların Logar'ın merkezi Pul-i Alem şehrine saldırılarını dün gece saatlerinde başlattığını söyledi. Ahmadi, kent merkezinin öğle saatlerinde Taliban'ın eline geçtiğini ve bazı güvenlik güçlerinin Taliban tarafından esir alındığını belirtti.

Zabul İl Şura Vekili Esedullah Kakar da Taliban'ın güvenlik güçleriyle çatışmadan Zabul'un merkezi Kalat şehrini ele geçirdiğini kaydetti.

Uruzgan Valisi Ömer Şirzad ise kamu binaları ve insanların zarar görmemesi için halkın isteği üzerine Uruzgan'ın merkezi Trinkot kentini Taliban'a bıraktıklarını vurguladı.

Logar vilayetinin Taliban'ın kontrolüne geçmesiyle başkent Kabil vilayeti kuzeybatı yönünden kuşatılmış oldu.

Herat'taki komutanlar Taliban'a teslim oldu

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin dün akşam saatlerinde Taliban'ın kontrolüne geçmesiyle kent merkezi dışındaki askeri kampa sığınan bazı komutanlar ve yetkililer Taliban'a teslim oldu.

Yerel yetkililer, İçişleri Bakanı Yardımcısı Abdulrahman Rahman, Zafer Kolordu Komutanı Nebi Ahmetzey, Herat Valisi Abdul Sabur Kani, Herat Ulusal Emniyet Başkanı Hasib Sıddıki ve eski cihat komutanlarından İsmail Han'ın Herat'ın Taliban kontrolüne geçmemesi için mücadele verdiğini ve sonunda mecbur Taliban'a teslim olmak zorunda kaldığını bildirdi.

Öte yandan, Taliban'dan yapılan açıklamada, teslim olan komutanlar ve yetkililerin bundan sonra rahatlıkla normal hayatlarına devam edebilecekleri iddia edildi.

Afganistan'ın üçüncü büyük kenti olan Herat'ın İran ve Türkmenistan ile sınır kapıları bulunuyor. Tarihi binalarıyla meşhur olan kent ayrıca ülkenin sanayi şehri olarak da biliniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.