Afganistan'ın en ünlü pop yıldızı Sayeed, Taliban'dan kaçıp Türkiye'ye geldi

Afganistan'ın en ünlü pop yıldızı Aryana Sayeed de Amerikan uçağıyla ülkeden kaçtı, Türkiye'ye geldi

Afganistan'ın en ünlü kadın pop yıldızı Aryana Sayeed'in de ülkedeki Taliban korkusundan kaçanlar arasında yer aldığı öğrenildi. İstanbul'a gelen Sayeed, sosyal medyada, "Sizinle paylaşacağım çok hikayem var" mesajını yazdı.

Afganistan'ın en ünlü kadın pop yıldızının Kabil'den Amerikan uçağıyla kaçanlar arasında olduğu ortaya çıktı. Taliban'ın ülkeyi şeriat kurallarına göre yöneteceğini açıklamasının ardından özellikle kadınların yaşadığı korku sonrası, ülkeden kaçışların simgesi haline gelen Amerikan kargo uçağında Afgan şarkıcının da olduğu öğrenildi.

Afganistan'ın ünlü şarkıcısı, Türkiye'de O Ses Türkiye adıyla yayınlanan The Voice programının Afgan versiyonundaki jüri üyelerinden Aryana Sayeed.

İSTANBUL'A GELDİ

36 yaşındaki Sayeed, 1,3 milyon takipçisi olan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “İyiyim ve hayattayım. Unutulmaz birkaç geceden sonra Katar, Doha'ya ulaştım. İstanbul'a dönüş uçağımı bekliyorum” notunu yazdı.

Sayeed daha sonra, onu Türkiye'ye getiren uçaktan da paylaşım yaptı.

"ÇOK HİKAYEM VAR"

Afgan şarkıcı, “Eve ulaştıktan sonra aklım ve hislerim güvensiz ve şoke edici dünyadan normale döndü. Sizinle paylaşacağım çok hikayem var” dedi.

KADIN VALİ TUTUKLANDI

Öte yandan, ülkenin ilk kadın valilerinden olan Salima Mazari gibi diğer önde gelen kadınlar tutuklandı. Mazari, Hazara bölgesinin valisi olarak görev yaptığı süre boyunca Taliban'ın sert muhaliflerindendi, bu nedenle cihatçıların onu idam edebileceğine dair korkular var.

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.