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TIMETURK / DÜNYA / Afganistan'ın doğusunda 3 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti

Afganistan'ın doğusunda 3 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti

Afganistan'ın doğusundaki Paktika, Kunar, Paktiya vilayetlerinin merkezi Şerene, Esed Abad ve Gardiz kentleri Taliban kontrolüne geçti.

3 Saat Önce
2021-08-14 18:15:25
Afganistan'ın doğusunda 3 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti

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Güvenlik yetkilileri, Taliban'ın Şerene, Esed Abad ve Gardiz kentlerine yönelik saldırılarını dün gece saatlerinde artırdığını belirtti.

Söz konusu kentlerin Taliban'ın kontrolüne geçtiğini bildiren yetkililer, güvenlik güçlerinin kentlerden geri çekildiğini kaydetti.

Öte yandan dün sabah saatlerinde başkent Kabil'in komşusu Logar, güneyindeki Zabul ve Uruzgan vilayetlerinin merkezleri Taliban'ın kontrolüne geçmişti.

Ayrıca ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan ve merkezindeki Daykundi vilayetlerine bağlı bazı ilçeler de Taliban kontrolüne geçti.

Badahşan Milletvekili Abdul Şukur Vakıf Hakimi, Taliban'ın Badahşan'ın Kiran ve Mincan ilçesini ele geçirdiğini belirtti.

Daykundi İl Şura Vekili Gayratullah Cevahiri de Taliban'ın Daykundi'nin Kecran ve Navemiş ilçelerini kontrolü altına aldığını kaydetti.

Taliban vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldi

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban ile barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Afganistan-İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban'ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzey ve güneyde olmak üzere 21 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri, Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi halen 13 vilayet merkezinde hakim durumda.

Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken son bir ayda 1000'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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