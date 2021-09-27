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TIMETURK / DÜNYA / Afganistan’ın BM elçisi Genel Kurul’da konuşmayacak

Afganistan’ın BM elçisi Genel Kurul’da konuşmayacak

Afganistan’ın Birleşmiş Milletler (BM) büyükelçisi, Taliban’ın temsil talebinin ardından BM Genel Kurul’a hitabından vazgeçti.

2 Saat Önce
2021-09-27 17:37:52
Afganistan’ın BM elçisi Genel Kurul’da konuşmayacak

Yazılı talepte bulunmuştu

Taliban, ülkede temsilcisi olarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısına katılmak ve hitapta bulunmak için yazılı talepte bulunmuştu. Konuşmalarına ek olarak kendilerinden bir temsilcinin de Genel Kurul'a hitap etmesini içeren yazılı talep, Taliban'ın ilan ettiği yeni hükümette dışişleri bakanı olarak duyurulan Amir Khan Muttaqi tarafından iletildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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