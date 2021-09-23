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TIMETURK / DÜNYA / Afganistan ile Pakistan arasında bayrak krizi

Afganistan ile Pakistan arasında bayrak krizi

Pakistan hükümetinin Afganistan’a yaptığı yardım araçları üzerinde bulunan Pakistan bayrağı, Afgan sınır görevlileri tarafından sökülmesi iki ülke arasındaki tarihi ihtilafın yeniden ortaya çıkmasına sebep oldu.

56 Dakika Önce
2021-09-23 12:19:11
Afganistan ile Pakistan arasında bayrak krizi

Dün Pakistan tarafından Afganistan'a gönderilen 17 kamyonluk konvoyda bulunan Pakistan bayrakları, Afgan sınır güvenlik muhafızları tarafından yerinden söküldü. Bayrakların indirilmesi ile ike ülke arasında yeni bir diplomatik kriz doğmasına sebep oldu.

Olayın Kabil'e iletilmesinden hemen sonra Taliban hükümet yetkilileri devreye girerek oluşan diplomatik krizişimdilik önlemeyi başardı.

Kabil hükümet yetkililerinin müdahalesi ile Pakistan bayraklarını söken dört sınır muhafızı tutuklandı.

Afganistan hükümetine insani krizle mücadelede yardımcı olmak amacıyla söz konusu konvoyla 65 ton şeker, üç ton bakliyat, 31 ton pirinç, 190 ton un, 11 ton yemeklik yağ ve 278 ton yenilebilir madde gönderdi.

Kon ile ilgili bir açıklama bulunan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid “İslam Emirliği'nin tüm kabinesinin olaydan üzüldüklerini" söyledi.

Taliban sözcüsü Pakistan ile "iyi ilişkiler" istediklerini de sözlerine ekledi.

Mücahid, tüm Taliban liderlerinin konuyla ilgili üzüntülerini dile getirdiğini ve gönderilen yardım kamyonlarına yanıt olarak böyle bir şeyin yapıldığını öğrenmekten "üzüldüklerini" de sözlerine ekledi. Önümüzdeki süreçte bu tür olaylara dur diyeceğiz” diyerek, Pakistan ile iyi komşuluk ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Pakistan ile Afganistan arasında İngilizlerin sebep olduğu toprak sorunu bulunuyor. Pakistan topraklarının yüklüşok üçte biri Afganistan'dan kiralanmış bulunuyor. Bu kiralanma, süresi üzerinden yaklaşık 30 yıl geçmesine ramen Paki hükümeti Afgan topraklarını iade etmiyor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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