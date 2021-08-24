Afganistan'ı 12 üyeli karma bir konsey yönetecek

'Taliban' hareketine yakın bir kaynağa göre, Afganistan'a hareketin temsilcileri de dahil olmak üzere 12 üyeden oluşan 'Barışçıl Bir Güç Geçişi için Koordinasyon Konseyi' liderlik edecek.

"Taliban" hareketine yakın bir kaynağa göre, Afganistan'a hareketin temsilcileri de dahil olmak üzere 12 üyeden oluşan bir konsey liderlik edecek.

Rus RIA Novosti'nin haberine göre, Devlet Başkanı Hamid Karzai, Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ve Ulusal Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ın yer alacağını belirterek, şu ana kadar 7 aday üzerinde anlaşmaya varıldığına dikkat çekti.

Kaynak bu konuda şunları söyledi: "Konsey şimdiye kadar adaylardan, Abdul Ghani Baradar, Molla Yakup, Halil Rahman Hakkani, Abdullah Abdullah, Hamid Karzai, Hanif Atmar ve Gulbeddin Hikmetyar'ı (Afgan İslam Partisi lideri ve üyesi) onayladı."

Ülkeden kaçan Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin ise 'Barışçıl Bir Güç Geçişi için Koordinasyon Konseyi'nde yer almayacağını, geri kalan beş konsey üyesinin seçimi için müzakerelerin sürdüğünü, ancak General Raşid Dostum ve Muhammed Nur'un bu yönetim organına girmesinin pek olası olmadığını kaydetti.

Taliban, maliye bakanı, istihbarat başkanı ve içişleri bakan vekili atadı

Öte yandan Taliban, yönetimi ele geçirmesinin ardından hükümet için ilk görevlendirmelerini yaptı.

Pajhwok haber ajansının haberine göre, Taliban Afganistan'da yeni bir maliye bakanı, bir istihbarat şefi ve bir içişleri bakanı vekili atadı. Edinilen bilgiye göre, maliye bakanı Gül Ağa, İçişleri Bakanı vekili Sadr İbrahim olacak. Necibullah istihbarat şefi olurken, Molla Şirin Kabil valisi ve Hamdullah Nomani başkentin belediye başkanı olacak.

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