DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Real Madrid, Celta Vigo'yu parçaladı: 5-2
Evinin ahırını atölyeye çevirdi, çitlembik yağı üretiyor
Afganistan hükümetine İslami yönetim modeli çağrısı
33 Yıllık Muhtarın Mahalleyi Gezdiği Makam Aracı Şaşırtıyor
Bisiklet Turunda Yolları Kesişen Turistler Konya’da Mola Verdi
Kombi bakımı ve tasarruf adımları
Ukrayna, 4 Bayraktar TB2 İHA daha satın alacak
Ekonomist Gür'den enflasyon yorumu: Faiz silahı ile gıda fiyatlarını düşüremezsiniz
Trabzonspor'un yıldızıydı! Oyundan erken alınan Abdülkadir Ömür gözyaşlarına boğuldu
Anne sütünü artıran 5 besin
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Galatasaray iyi takım, cezalandırır
8 aylık yaş meyve sebze ihracatının şampiyonu kiraz ve domates oldu
Esed ailesi, Nusayrilik, Baas ve kan bağı rejimi
Schengen vizesi alma rehberi
ANALİZ: Hindistan'ın Taliban'dan önce Afganistan'a yaptığı büyük yatırımlar ne olacak?

TIMETURK / DÜNYA / Afganistan hükümetine İslami yönetim modeli çağrısı

Afganistan hükümetine İslami yönetim modeli çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Afganistan'da Taliban tarafından kurulan geçici hükümeti, İslami bir yönetim modeli benimsemeye çağırdı.

39 Dakika Önce
2021-09-12 23:55:52
Afganistan hükümetine İslami yönetim modeli çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'da kurulan yeni hükümete Başbakanlık edecek olan Molla Muhammed Hasan Ahund tebrik edildi.

Açıklamada, hükümetten, Hazreti Muhammed'in ve dört halifenin kurduğu gibi İslami bir yönetim modeli benimsemesi istendi.

Birlik, yeni hükümete şura sistemini uygulama, adaleti tesis etme, kan dökülmesine engel olma, hak ve özgürlüklere saygı duyma, toplumun her kesimine kucak açma, toplumsal uzlaşıyı pekiştirme ve barış ortamı oluşturma çağrısı yaptı.

Birlik ayrıca, yeni hükümete her türlü desteği vereceğini vurguladı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş