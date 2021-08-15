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Afganistan hükümeti duyurdu: Yönetimin devri için Taliban’la görüşeceğiz
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TIMETURK / DÜNYA / Afganistan hükümeti duyurdu: Yönetimin devri için Taliban’la görüşeceğiz

Afganistan hükümeti duyurdu: Yönetimin devri için Taliban’la görüşeceğiz

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın başkente girmesinin ardından, yönetimin devri için müzakerelere başlanacağını duyurdu.

2 Saat Önce
2021-08-15 12:49:51
Afganistan hükümeti duyurdu: Yönetimin devri için Taliban’la görüşeceğiz

Afganistan İçişleri Bakanı Vekili General Abdul Settar Mirzakval, Twitter hesabında paylaştığı videoda, Taliban'ın başkente girmesinin ardından Kabil'e saldırılmayacağını ve yönetimin devri konusunda müzakerelere başlanacağını açıkladı.

Mirzakval, Kabil halkına seslendiği konuşmasında "Afganistan İçişleri Bakanı Vekili sıfatıyla tüm emniyet güçlerinin, özel kuvvetlerin ve diğer personelin şehrin güvenliğini sağlamak için farklı yerlerde görevlerini sürdürmelerini emrettim. Halkımız hiç endişe etmesin. Şehirde şu an güvenlik sorunu yok." ifadesini kullandı.

Afganistan İçişleri Bakanı Vekili ayrıca başkentin kenar mahallelerine giren Taliban'ın Kabil'e saldırmayacağını belirterek "Yönetim, barışçıl şekilde geçici idareye teslim edilecek. İktidar geçişi barışçıl şekilde gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan Savunma Bakanı Vekili Bismillah Muhammedi de yayınladığı video mesajında, Kabil'in güvenliğine dair teminat vererek, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin siyasi seçkinlere Taliban ile anlaşmaya varma yetkisi verdiğini ve bir anlaşmaya varılana kadar Kabil'e saldırı olmayacağını dile getirdi.

Afganistan İçişleri Bakanlığının mesajı, Gani'nin istifa edeceği yorumlarına neden olurken, Gani henüz resmi açıklama yapmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

selam daveti

Ruhunu ABDye satan Kabil yönetimi ABD eliyle katillere teslim edildi..ruhunu Abdye satan fetö itleri, patı tapıcısı çağdaşlar(!), pkk itleri bu emperyalist ABD sizi de satacak...

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