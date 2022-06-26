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Afganistan depreminde son durum

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), 22 Haziran’da Afganistan’ın Paktika ve Khost bölgesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğünde deprem sonrası acil yardım çağrısında bulunarak yaklaşık 200 bin kişinin depremden etkilendiğini belirtti.

1 Saat Önce
2022-06-26 17:23:59
Afganistan depreminde son durum

Devlet haber ajansı Bakhtar, bugün, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1200'e çıktığını, yaralı sayısının 2 bin olduğunu açıkladı.

IFRC Asya Pasifik Bölgesi, bölgede durumun ciddiyetini koruduğunu belirterek “Afganistan'ın doğusunda meydana gelen depremden yaklaşık 200 bin kişi etkilendi” açıklamasını yaptı.

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Türk Kızılay'ı ve Genç Kızılay'ın da katıldığı yardım çalışmaları devam ederken Afgan Kızılay yetkilisi ülkede durumun ciddiyetini koruduğu ve depremin yanı sıra nüfusun yüzde 50'sinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Afganistan Devlet Haber Ajansı Bakhtar, bugün yaptığı açıklamada son verilere göre hayatını kaybedenlerin sayısının 1200, yaralıların sayısının ise 2 bin olduğunu duyurdu. DHA .

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