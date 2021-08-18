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Afganistan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının yurda gelişi sürüyor

Afganistan'dan TSK'ya ait uçakla dün Pakistan'ın başkenti İslamabad'a götürülen 42 Türk vatandaşından 22'si İstanbul'a geldi.

1 Saat Önce
2021-08-18 14:06:11
Afganistan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının yurda gelişi sürüyor

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından yurda dönmek isteyen Türkiye vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor.

Tahliyeler kapsamında Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda bulunan Türk vatandaşlarını kurtarmak için pazartesi gecesi Kayseri'den Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir uçak Kabil'e gitti.

Kabil'de havalimanında yaşanan kaos nedeniyle alana inemeyen TSK'ya ait A400 tipi askeri uçak, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a yönlendirildi.

Gece saatlerinde Kabil Havalimanı'nda olayların durulması üzerine tekrar havalanan uçak, 42 Türk vatandaşını Afganistan'dan alarak İslamabad'a getirdi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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