DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Nedim Şener: HDP, PKK ile yanyana getirilemez diyen HDP’li gördünüz mü?
Afganistan'dan kaçış…
YKS'de sayısal sorulardan mı yoksa sözel sorulardan mı başlanmalı?
YKS'de önce hangi sorulardan testten başlanmalı? Sözelciler ve sayısalcılar önce hangi testten başlamalı?
“Bir tek bilim adamı çıkıp ‘saçmalamayın yahu’ demiyor”
Lübnan'daki ekonomik kriz protestosunda halk yol kapattı!
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü otobüse, minibüse binmesi yasak mı?
“Yılmaz Özdil’in Sedat Peker kadar itibarı yok mu?”
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu? FB yeni teknik direktörü kim olacak?
Bakan Muş: Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildi
ABD, İran merkezli bazı internet sitelerine el konulduğunu doğruladı
Taliban'dan kaçan Afgan askerleri Tacikistan’a sığındı!
Fransız siyasetçi Rousseau: Fransa'da tesettür mayosundan bahsedilmeden Müslüman kadın konuşulmuyor
ABD'de huzurevlerindeki ölümler 2020'de yüzde 32 arttı
BM: Şeyh Cerrah'taki son gelişmeler ve şiddet bizi endişelendiriyor

Afganistan'dan kaçış…

Afganistan genelinde son 3 ayda yaşanan şiddet olayları nedeniyle 130 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
23.06.2021 09:39:11
Afganistan'dan kaçış…

Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakanlığı kayıtlarında, son 3 ayda ülkede düzenlenen saldırılar sonucu 130 binden fazla kişinin evlerini terk ederek güvenlik bölgelere göç ettiği belirtildi.

En çok göçün, savaşın şiddetlendiği Kuzey Afganistan'daki vilayetlerde yaşandığını ortaya koyan kayıtlarda, bu vilayetlerde Taliban militanlarının saldırılarının arttığı ve bu nedenle insanların göçe zorlandığı ifade edildi.

Kayıtlarda, geçen sene iç çatışmalar nedeniyle yaklaşık 100 bin kişinin evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığındığı bildirildi.

Çatışmalar yüzünden evlerinden olan göçmenlerin çoğu güvenli kentlerdeki çadır kamplarında yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkede yabancı güçlerin mayıs başından beri çekilmeye başlamasıyla artan saldırılar yüzünden yurt dışına kaçışlar da devam ediyor.

Yurt dışına kaçışlar devam ediyor

Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakanlığı, günlük yurt dışına göç eden kişilerin sayısı konusunda net bir rakam belirtmese de gerek yasal yollarla ve gerek kanunsuz yollarla olsun her gün onlarca kişinin yurt dışına kaçtığı tahmin ediliyor.

Güvenlik tehditleri nedeniyle yurt dışına giden Afganların en çok tercih ettiği ülkelerin başında ise Türkiye, Pakistan ve İran yer alıyor.

Şiddet olayları arttı

Ülkede bir yandan barış sürecinin belirsizliği sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Taliban militanları, 21 Haziran'da, ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad, Şolgere ve Kişindeh ilçelerinin kontrolünü ele geçirmişti.

Yine kuzeydeki Belh ve Samangan vilayetlerinde iki ilçenin kontrolü 20 Haziran'da örgütün eline geçmişti.

Son 2 ayda ise ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 35'i aştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban, 407 ilçeden 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan 60 kadarındaki bazı beldeler Afgan güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de hükümetin kontrolü altında.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında mücadele sürüyor, 407 ilçenin 200 kadarında çatışmalar devam ediyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş