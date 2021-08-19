Afganistan’dan hangi ülke kaç kişiyi tahliye etti?

Reuters'ın paylaştığı verilere göre, ülkelerin tahliye operasyonlarının detayları:
Türkiye: 552 vatandaş
ABD: 2000'i son 24 saatte olmak üzere bugüne kadar 5200'den fazla kişiyi tahliye etti. Washington, 22.000 savunmasız Afgan'ı ve hâlâ ülkede bulunan yaklaşık 15.000 Amerikalı'nın tamamını tahliye etme sözü verdi
İngiltere: Pazar gününden bu yana Afganlar dahil yaklaşık 1200 kişi. Günde yaklaşık 1000 kişiyi tahliye etmeyi hedefliyor
Almanya: Pazar gününden bu yana 100 Afgan dahil 500 kişi
Fransa: 184 Afgan dahil 209 kişi
İspanya: 500 kişi
Hollanda: 35 vatandaş - 1000 Afgan'ı ve ailelerini tahliye etmeyi hedefliyor
Danimarka: 84 kişi
Macaristan: 26 vatandaş
Polonya: 50 kişi
Çekya: Afgan çalışanlar dahil 46 kişi
Japonya: 12 büyükelçilik personeli
Avustralya: Afganlar dahil 26 kişi - Afgan çalışanların tümüne yardım etme olasılığının düşük olduğunu söylüyor
Hindistan: 170 kişi
İsviçre: 230 Afgan çalışanı tahliye etmeyi hedefliyor
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