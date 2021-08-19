Afganistan’dan hangi ülke kaç kişiyi tahliye etti?

Reuters'ın paylaştığı verilere göre, ülkelerin tahliye operasyonlarının detayları:

Türkiye: 552 vatandaş

ABD: 2000'i son 24 saatte olmak üzere bugüne kadar 5200'den fazla kişiyi tahliye etti. Washington, 22.000 savunmasız Afgan'ı ve hâlâ ülkede bulunan yaklaşık 15.000 Amerikalı'nın tamamını tahliye etme sözü verdi

İngiltere: Pazar gününden bu yana Afganlar dahil yaklaşık 1200 kişi. Günde yaklaşık 1000 kişiyi tahliye etmeyi hedefliyor

Almanya: Pazar gününden bu yana 100 Afgan dahil 500 kişi

Fransa: 184 Afgan dahil 209 kişi

İspanya: 500 kişi

Hollanda: 35 vatandaş - 1000 Afgan'ı ve ailelerini tahliye etmeyi hedefliyor

Danimarka: 84 kişi

Macaristan: 26 vatandaş

Polonya: 50 kişi

Çekya: Afgan çalışanlar dahil 46 kişi

Japonya: 12 büyükelçilik personeli

Avustralya: Afganlar dahil 26 kişi - Afgan çalışanların tümüne yardım etme olasılığının düşük olduğunu söylüyor

Hindistan: 170 kişi

İsviçre: 230 Afgan çalışanı tahliye etmeyi hedefliyor