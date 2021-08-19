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TIMETURK / DÜNYA / Afganistan’dan hangi ülke kaç kişiyi tahliye etti?

Afganistan’dan hangi ülke kaç kişiyi tahliye etti?

Taliban’ın Pazar günü Kabil'in kontrolünü ele geçirmesinden beri, birçok ulus vatandaşlarını ve kendileriyle çalışan Afganları ülke dışına çıkarmaya çabalıyor.

3 Saat Önce
2021-08-19 07:23:56
Afganistan’dan hangi ülke kaç kişiyi tahliye etti?
Taliban'ın Pazar günü Kabil'in kontrolünü ele geçirmesinden beri, birçok ulus vatandaşlarını ve kendileriyle çalışan Afganları ülke dışına çıkarmaya çabalıyor.

Reuters'ın paylaştığı verilere göre, ülkelerin tahliye operasyonlarının detayları:

Türkiye: 552 vatandaş

ABD: 2000'i son 24 saatte olmak üzere bugüne kadar 5200'den fazla kişiyi tahliye etti. Washington, 22.000 savunmasız Afgan'ı ve hâlâ ülkede bulunan yaklaşık 15.000 Amerikalı'nın tamamını tahliye etme sözü verdi

İngiltere: Pazar gününden bu yana Afganlar dahil yaklaşık 1200 kişi. Günde yaklaşık 1000 kişiyi tahliye etmeyi hedefliyor

Almanya: Pazar gününden bu yana 100 Afgan dahil 500 kişi

Fransa: 184 Afgan dahil 209 kişi

İspanya: 500 kişi

Hollanda: 35 vatandaş - 1000 Afgan'ı ve ailelerini tahliye etmeyi hedefliyor

Danimarka: 84 kişi

Macaristan: 26 vatandaş

Polonya: 50 kişi

Çekya: Afgan çalışanlar dahil 46 kişi

Japonya: 12 büyükelçilik personeli

Avustralya: Afganlar dahil 26 kişi - Afgan çalışanların tümüne yardım etme olasılığının düşük olduğunu söylüyor

Hindistan: 170 kişi

İsviçre: 230 Afgan çalışanı tahliye etmeyi hedefliyor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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