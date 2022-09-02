Afganistan'dan camide intihar saldırısı: Onlarca ölü ve yaralı var

Afganistan'ın Herat vilayetinde bulunan bir camide cuma namazının ardından patlama meydana geldi.

Afganistan'ın Herat vilayetinde yer alan bir camide cuma namazı sırasında patlama oldu. Saldırıda en az 18 kişi hayatını kaybetti.

Herat Vilayet Sözcüsü Hamidullah Motevakil, basına yaptığı açıklamada, Guzergah Camisi'nde meydana gelen intihar saldırısında aynı zamanda caminin imamı ve vaizi olan Ensari'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Açıklamada, intihar saldırısı nedeniyle ilk belirlemelere göre, en az 18 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıkları ise Ensari'nin bazı korumalarının da yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ensari'nin ölümünden dolayı derin üzüntü duyduklarını ifade ederek, faillerin yakalanıp cezalandırılacağını aktardı.