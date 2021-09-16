DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bina hasarını tespit ve bildirme yöntemi
TOKİ millet bahçelerinde bisiklet yol ve parkurlarını da yapacak
İklim kaynaklı felaketlerde 17 binden fazla kişi öldü
Çilek yetiştiriciliği nasıl yapılır?
Aracınızın aküsü ne zaman ve neden biter?
Zeynal Mammadli : “Ayakkabı boyacısı işini akıllıca yaparsa sonunda bir ayakkabı fabriki mutlaka yapar ”
PFDK'den Trabzonspor ve Alanyaspor'a para cezası
Bill Gates: Bir sonraki pandemiye hazır değiliz; tek çözüm aşı fabrikaları
Çin'de çift doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 1 milyarı geçti
Bahçeli'den ‘semazen’ tepkisi: Be hey utanmazlar!
Diyarbakır namaz vakitleri
Bursa ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ ilan edildi
Moderna ve Pfizer: Aşımız etkinliğini yitiriyor, üçüncü doz gerekli
Ajda Pekkan Yakar Geçerim şarkısının sözleri
Sınavda başarılı olmak için okunması gereken dualar nelerdir?

TIMETURK / DÜNYA / Afganistan'daki muhalif grup Taliban'a karşı Washington'da lobici şirketle anlaştı

Afganistan'daki muhalif grup Taliban'a karşı Washington'da lobici şirketle anlaştı

Afganistan'daki muhalif grup Taliban'a karşı Washington'da lobici şirketle anlaştıAfganistan'da Taliban hükümetine karşı çıkan muhalif grup liderlerinden Ahmed Mesud'un askeri ve finansal destek için ABD'de lobi şirketi ile anlaştığı belirtildi.

3 Saat Önce
2021-09-16 19:30:51
Afganistan'daki muhalif grup Taliban'a karşı Washington'da lobici şirketle anlaştı

New York Times gazetesinde yer alan haberde, Afganistan'ın Pencşir vilayetini Taliban'a karşı savunan grup lideri Mesud'un, Washington'da lobici Robert Stryk ile anlaşma imzaladığı bildirildi.

Adalet Bakanlığına sunulan anlaşmada, "geçici Taliban hükümetinin" ekonomik ve siyasi meşruiyetini engellemeyi hedefleyen lobi çalışmaları için "hayır hizmeti" kapsamında ücret ödenmeyeceği kaydedildi.

Haberde, Robert Stryk'in, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi sırasında, "K-Sokak" olarak bilinen Washington'daki lobi sektörünü temsil etmekten çekindiği müşterilerle çalışarak adını duyurduğu değerlendirmesi yapıldı.

Öte yandan, başkentte ismi açıklanmayan üç lobici kaynağın, Taliban yönetiminin de uluslararası fon ve tanınırlık için K-Sokak'ta temsilciler aradığı yönünde duyumlar aldığı bilgisi paylaşıldı.

Ahmed Mesud'un ABD'deki temsilcisi Ali Nazary, "ABD'den çabalarımız için, saldırı silahlarının sevkiyatını da içeren maddi destek sağlamasını ve Taliban'ı tanımamasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Nazary, Afganistan'da Mesud'un desteği ve onayı olmadan hiçbir varlığın meşruiyeti olmaması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

32 Yaşındaki Ahmed Mesud, önceki hükümet döneminde milli kahraman olarak kabul edilen Ahmet Şah Mesud'un oğlu.

Şah Mesud, Afganistan-Sovyetler Birliği savaşında (1979-1989) önde gelen Afgan komutanlardan biriydi.

Savunma Bakanlığı da yapan Tacik asıllı Mesud, ABD'de 11 Eylül saldırılarından 2 gün önce suikasta uğramıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş