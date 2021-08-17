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TIMETURK / DÜNYA / “Afganistan’da yaşananlar tarihin intikamıdır”

“Afganistan’da yaşananlar tarihin intikamıdır”

Taliban’ın zaferiyle sonuçlanan Afganistan’daki gelişmeleri değerlendiren Rus siyaset bilimci ve Senatör Alexei Pushkov, “Afganistan'da yaşananlar, tarihin, dinin ve ideolojinin modernite ve küreselleşmeye karşı bir intikamıdır” dedi.

32 Dakika Önce
2021-08-17 07:01:13
“Afganistan’da yaşananlar tarihin intikamıdır”

Güney Asya ülkesi Afganistan'da başkent Kabil'i geçirerek zaferini ilan eden Taliban hakkında değerlendirmelerde bulunan ünlü Rus siyaset bilimci Senatör Alexei Pushkov, “Afganistan'da yaşananlar, tarihin, dinin ve ideolojinin modernite ve küreselleşmeye karşı bir intikamıdır. Bu bir değerlendirme değil, nesnel bir gerçeğin ifadesidir. ” dedi.

“Amerika Birleşik Devletleri için Afganistan'daki olayların feci gelişimi, liberal kapitalizmin küresel ölçekte kaçınılmaz zaferini ilan eden Batılı “tarihin sonu” kavramının yazarları ve yandaşlarının ne kadar dar görüşlü, tamamen ideolojik ve kibirli olduklarını göstermektedir” diyen Rus Senatör Pushkov'a göre, bugün ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi, "doktrini ile birlikte" bir geri çekilme anlamına geliyor.

Eadaily'in haberine göre, Rus siyaset bilimci Pushkov, “Tarihin sonundan değil, Sovyetler Birliği'nin (SSCB) çöküşünden mutlulukla kendi sonunu ilan eden Batılı 'tarihçilerin' çöküşünden bahsetmek meşrudur. Amerikan seçkinleri, Afganistan'daki olayların gelişimini bir yanlış anlama ve tarihsel sürecin bir istisnası olarak göstermeye çalışacaklardır. Ve bu aynı zamanda önceden belirlenmesine olan eski güvenin yanı sıra büyük bir hata olacak ”dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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