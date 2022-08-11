Afganistan'da üst düzey alime suikast

Afganistan'ın başkenti Kabil'de İslam Emirliği yönetimi bağlantılı üst düzey İslam alimi Şeyh Rahimullah Hakkani bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, İslam Emirliği yönetimi bağlantılı üst düzey İslam alimi Şeyh Rahimullah Hakkani, başkent Kabil'deki medresesinde bombalı saldırıyla hedef alındı.

Bombanın infilak etmesi neticesinde Hakkani'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

IŞİD ŞÜPHESİ

Hakkani, Taliban'ın bölgedeki önemli ilmi isimleri arasında gösteriliyordu. Özellikle başkent Kabil ve çevresinde IŞİD'e karşı açıklamalarıyla tanınan Hakkani, daha önce de IŞİD tarafından hedef alınmış ancak saldırıdan sağ kurtulmuştu.

Hakkani'nin yaşamını yitirdiği son saldırının IŞİD tarafından düzenlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Rahimullah Hakkani, birkaç gün önce Pakistan aleyhine açıklamalarda bulunmuş, Pakistan'ın öldürdüğü belirtilen Pakistan Talibanı (TTP) liderlerinden "şehit" olarak bahsetmişti.

MepaNews .